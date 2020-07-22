Экскурсии со всеми льготами возобновились в Исаакиевском соборе

Отмечается, что очередь к собору большая, кассиры советуют приходить в утренние часы. Вечером попасть на экскурсию проблематично.

Все льготы сохранены: для пенсионеров вход в Музей-памятник «Исаакиевский собор» стоит 100 рублей, на колоннаду — 200 рублей. Столько же будет стоить вход на колоннаду для остальных категорий граждан.