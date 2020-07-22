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    22 июля 2020, 12:14

    Экскурсии со всеми льготами возобновились в Исаакиевском соборе

    Анастасия Кременчугская

    Исаакиевский собор возобновил экскурсии на колоннаде. Ранее они были временно приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Отмечается, что очередь к собору большая, кассиры советуют приходить в утренние часы. Вечером попасть на экскурсию проблематично.

    Все льготы сохранены: для пенсионеров вход в Музей-памятник «Исаакиевский собор» стоит 100 рублей, на колоннаду — 200 рублей. Столько же будет стоить вход на колоннаду для остальных категорий граждан.

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