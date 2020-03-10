Экшен, юмор и романтика. Первая реакция на фильм «Мулан»

10 марта в Лос-Анджелесе состоялся предпремьерный показ фильма «Мулан», снятого по мотивам анимационной классики Disney. Первые зрители, среди которых были критики и журналисты, пришли в восторг от картины.

По словам репортера Mashable Элисон Форман, в диснеевском ремейке содержится большое число отсылок к оригиналу 1998 года. Также там присутствуют экшен, юмор и романтическая история.

Ее коллега Энджи Хэн считает, что «Мулан» и вовсе «лучший ремейк от Disney со времен „Золушки“». Фильм, по ее словам, «находит нечто новое в истории, которую мы уже и так давно знаем». Также она отметила китайскую актрису Лю Ифэй, сыгравшую главную героиню Хуа Мулан. По сюжету она отправилась на войну вместо престарелого отца.

Шеф-редактор сервиса по продаже билетов Fandango Эрик Дэвис считает, что «Мулан» по сравнению с анимационной лентой — это «более зрелый диснеевский фильм». В нем эксперт отметил сценографию и постановку битв.

Редактор киносайта Screen Rant Мансур Митхайвала отметил, что фильм получился заурядным. По его словам, в «Мулане» есть хорошие моменты, «но посредственные злодеи и непостоянное качество экшена» делают и картину такой же.

Фильм «Мулан» выйдет на экраны в России 26 марта, в США премьера состоится 27 марта.