Экс-директор Театра сатиры Агаев высказался об объединении с театром Джигарханяна

Бывший директор Театра сатиры Мамед Агаев в интервью для сайта kp.ru прокомментировал объединение театра с «Прогресс сценой Армена Джигарханяна». Он рассказал, что не считает это правильным решением, поскольку у театров слишком разные коллективы.

Московский департамент культуры объединил два театра 28 декабря. Мамед Агаев, проработавший в театре 42 года, уволился на следующий день. Известно, что и до этого у него были разногласия с новым худруком театра Сергеем Газаровым.

«У Сергея Ишхановича свое видение, как театр должен развиваться. Я желаю ему удачи, чтобы он вернул зрителей в зал. Желаю театру процветания», — отметил Агаев.

Он добавил, что объединение театров считает менее удачным решением, чем назначение нового худрука.

«Смыл этого объединения мне не совсем понятен. Действительно, было необходимо назначить нового художественного руководителя в Театр сатиры. [Бывшему худруку] Александру Анатольевичу Ширвиндту уже было сложно руководить. Назначение Сергея Ишхановича Газарова худруком тоже понятно. А вот что касается объединения, я его пока не понимаю. И не принимаю. Слишком разные театры», — считает Агаев.