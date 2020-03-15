Экс-директор Наргиз рассказал об отмене ее концертов из-за слабых продаж

В сообщении на сайте певицы сказано, что выступления в Тюмени, Омске, Новосибирске и Барнауле переносятся «в связи с экстренной ситуацией по отмене массовых публичных мероприятий в стране». Новые даты там обещают объявить в ближайшее время.

«На самом деле это абсолютная ложь», — заявил Лавров.

По его информации, на концерты в Омске и Новосибирске было продано всего по 20–30 билетов. И этих денег не хватило бы даже на перелет и проживание исполнительницы.

Также Лавров посоветовал отправить певицу на лечение от алкоголизма. А саму ее он обвинил в жадности и скандальности. Так он прокомментировал уход Наргиз от продюсера Макса Фадеева к Виктору Дробышу.

Наргиз Закирова — узбекско-российская певица. Среди ее последних хитов песня «Ты моя нежность».