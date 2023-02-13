13 февраля 2023, 23:40
Екатеринбургский музей изобразительного искусства анонсировал выставки на 2023–2024 годы
Екатеринбургский музей изобразительного искусства (ЕМИИ) представил анонс выставок, которые состоятся в 2023–2024 годах. Список представил директор ЕМИИ Никита Корытин, сообщило Ura.ru.
В рамках выставки «Спасенные боги» из собраний Пермской художественной галереи жители и гости региона смогут полюбоваться на деревянные скульптуры богов. Экспозиция откроется в период с мая по август 2023 года.
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«Большая часть коллекции фонда отреставрирована, это будет самый большой проект, который когда-либо Пермь выдавала за пределы своего музея», — отметил Корытин.
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В ноябре 2023 — феврале 2024 года в городе представят работы Кузьмы Петрова-Водкина, а также его ученика Павла Голубятникова.
Выставки
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