Смерть народного артиста РСФСР Андрея Мягкова — большая потеря для российского театра, киноиндустрии и множества людей, которые искренне любят актера. Об этом заявил актер театра и кино Андрей Ургант, сообщил «Петербургский дневник».

Ургант не работал вместе с Мягковым, но они были знакомы.

«Он был очень чутким и умным человеком и, конечно, замечательным артистом. Его смерть — большая потеря, прежде всего для российского театра, потому что в первую очередь он был театральный актер. Конечно, это невосполнимая утрата и для кино, а также для множества людей, которые его любили», — заявил Андрей Ургант.

Телеведущий выразил соболезнования всем друзьям и близким родственникам актера.

Андрей Мягков умер 18 февраля в 82 года. По предварительным данным, смерть наступила от острой сердечной недостаточности.

Польская актриса Барбара Брыльска назвала Мягкова прекрасным человеком и актером. Она не смогла сдержать слез после новости о его смерти. А народная артистка России Лия Ахеджакова охарактеризовала Мягкова как невероятно талантливого актера, но при этом очень закрытого человека.