«Его книги останутся с нами»: Лукьяненко рассказал о писателе Крапивине

По словам литератора, он был не только великим фантастом 60-70-х годов, но еще и прекрасным педагогом, который является создателем известного многим клуба «Каравелла» и защитником прав.

«Есть какой-то символизм, что он ушел 1 сентября, в День знаний, праздник детства. Это очень грустно, я сам вырос на его книгах. Без сомнения ушла целая эпоха фантастики, детской литературы, неформальной педагогики. Его книги останутся с нами навсегда», — подчеркнул Лукьяненко.

Он заключил, что «командора», который является создателем уникальных произведений больше нет.

Детский писатель Крапивин скончался 1 сентября в Свердловской областной клинической больнице № 1. Причиной смерти были названы проблемы с сердцем. В числе наиболее известных книг «Мальчик со шпагой», «Журавленок и молнии», «Трое с площади Карронад».

При жизни ему было вручено большое число наград, среди литературная премия имени разведчика Николая Кузнецова и премия Президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.