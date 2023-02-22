Культура 22 февраля 2023, 12:32 Единственную в России лабораторию по проявке кинопленки закроют весной

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«Мосфильм» объявил о закрытии единственной в России лаборатории, специализирующейся на проявке кинопленки. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу кинокомпании.

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Лаборатория закроется уже 1 марта. Такое решение может быть обусловлено рядом факторов. Во-первых, из-за санкций ввоз пленки и реактивов стал обходится в очень большие суммы. Еще одна причина, возможно, в том, что тренд на пленку последнее время исчезает.