Единое культурно-спортивное пространство может появиться рядом с дворцом спорта «Юбилейный» в Петербурге

По данным издания, сейчас существует несколько проектов по развитию территории, прилегающей к дворцу спорта. Один из первых вариантов архитекторы представили еще в 2015 году.

Это было здание, фасад которого разделили на шесть секций, пять из них предполагалось сделать из камня, а шестую — из стекла. Однако застройщик позже отказался от этой территории и городская администрация отдала ее под развитие «Юбилейного».

«Заказчик в настоящее время обдумывает сценарии использования территории, функциональное назначение недвижимости, а мы его консультируем в части градостроительных ограничений и возможностей. Даже архитектурного эскиза пока нет», — пояснил руководитель архитектурного бюро Никита Явейн.