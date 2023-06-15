Культура 15 июня 2023, 19:22 Эдгард Запашный рассказал, что первое представление в цирке-шапито в Мариуполе прошло бесплатно

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В Мариуполе установили цирк-шапито, деньги от продажи билетов в него пойдут на восстановление города. Об этом в своей колонке РИА ФАН написал знаменитый дрессировщик Эдгард Запашный.

По его словам, решение об установке шатра приняли совместно Министерство культуры России и Росгосцирк. Все артисты добровольно поехали в разрушенный город, сами вызвались, чтобы помочь в сложившейся ситуации.

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На первое, бесплатное, представление пришли около 800 человек. Дальше билеты будут продаваться совсем недорого: по 100 рублей за билет.

«Программа, которая идет всего 1 час 20 минут принесла счастье мариупольской публике на много времени вперед. Билеты на все следующие шоу стоят всего 100 рублей. И все собранные средства от 50 запланированных аншлагов останутся в республике и пойдут на восстановление города», — рассказал дрессировщик.

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