Эд Ширан сообщил о выходе нового альбома

Британский музыкант Эд Ширан назвал вышедший в свет четвертый альбом Equals своей лучшей пластинкой. Об этом он написал на своей странице в Twitter

«Из всех моих альбомов этот мой самый любимый. Очень им горжусь. Спасибо всем тем замечательным людям, которые помогали мне над ним работать», — говорится в сообщении.

В интервью «Би-би-си» певец признался, что впервые не дождался полуночи, чтобы сообщить своим поклонникам о выходе нового альбома. Причиной стал положительный тест на коронавирус, который сказался на состоянии исполнителя.

«Я пытался дождаться полуночи, но в какой-то момент, что, мне нужно немного поспать. Поэтому я отправился в постель и хорошо выспался. Встал я очень рано», — рассказал певец.

Эд Ширан один из самых успешных британских артистов на сегодняшний день. Продажи его дебютного альбома Plus превысили 10 миллионов экземпляров. Вторая пластинка Multiply поставила новый личный рекорд исполнителя в 20 миллионов копий. Третий альбом Divide пока стал самым продаваемым в мире с результатом 25 миллионов.

Все свои пластинки певец называет математическими знаками (плюс, умножить, разделить). Критики считали, что новая пластика Ширана получит название «вычесть», но певец выбрал для названия знак равенства.