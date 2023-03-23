Культура 23 марта 2023, 14:59 Эд Ширан планирует выпустить посмертный альбом

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Британский музыкант Эд Ширан заявил, что хочет записать альбом и выпустить его только после смерти. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Rolling Stone.

Исполнитель заявил, что планирует писать альбом всю оставшуюся жизнь. В завещании музыкант укажет, что пластинку можно будет выпустить только тогда, когда он умрет.

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Кроме того, Эд Ширан хочет, чтобы его похоронили в гробнице. Ее планируют возвести в церкви на территории его мини-деревни. Гробница будет рассчитана на двух человек.

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