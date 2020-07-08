Джуда Лоу рассмотрят на роль Капитана Крюка в новом фильме о Питере Пэне

Британского актера Джуда Лоу рассмотрят на роль Капитана Крюка в новой экранизации «Питера Пэна» писателя Джеймса Мэтью Барри.

В настоящий момент компания Disney ведет с Лоу переговоры на тему его участия в ленте. В создании фильма участвуют режиссер Дэвид Лоури и сценарист Тоби Хэлбрукс. Они также трудились над картиной «Пит и его дракон», сообщил сайт NEWS.ru.

Главные роли в новом фильме исполняют начинающие актеры Александр Молони и дочь Миллы Йовович Эвер Андерсон. Уточняется, что процесс съемок фильма был остановлен в марте нынешнего года по причине распространения коронавируса.

Ранее кинокомпания IRC Films опубликовала анонсирующий ролик к ленте «Гнездо», в которой главные роли исполнили Джуд Лоу и Кэрри Кун.