Джордж Мартин рассказал о работе над книгой во время пандемии

«По правде говоря, я провожу больше времени в Вестеросе, чем в реальном мире. В Семи Королевствах все довольно мрачно, но не так, как еще может быть у нас», — написал он.

Из-за пандемии коронавируса, а Мартин в силу своего 71-летнего возраста входит в основную группу риска, ему пришлось остановить работу нескольких своих компаний. В частности, речь идет о фонде Stagecoach Foundation, кинотеатре Jean Cocteau Cinema и интерактивном музее Meow Wolf.

Продолжают работать только его книжная лавка Beastly Books и онлайн-магазин Jean Cocteau Cinema.

По словам Мартина, сегодняшняя жизнь напоминает ему научно-фантастический роман. Но совсем не такой, в который он мечтал попасть в детстве, где на Луне были города.

«Эти книжки мне нравились куда больше историй о пандемиях. Будем надеяться, что с нами все будет в порядке, когда все это пройдет. Берегите себя, друзья мои», — написал автор.

В конце января Джордж Мартин признался, что работает сразу над двумя книгами, которые окончательно завершат сагу «Песнь льда и пламени». При этом финал будет отличаться от концовки «Игры престолов», которая всех расстроила.