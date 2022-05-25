Джордж Мартин заявил о желании получить больше премий, чем «Властелин колец»

Писатель Джордж Мартин, по книгам которого снят сериал «Игра престолов», заявил, что хотел бы получить больше премий «Эмми», чем создатели «Властелин колец». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на The Independent.

«Если они выиграют шесть премий „Эмми“ (а я хочу верить, что они это сделают), то я надеюсь, что мы выиграем семь», — рассказал Мартин.

Также он отметил, что ему непонятны постоянные сравнения этих двух произведений, но это способствует развитию жанра фэнтези. Писатель отметил, что хотел бы, чтобы снималось больше подобных проектов. Кроме того, он заключил, что считает себя конкурентоспособным.

Ранее сервис HBO показал трейлер сериала «Дом Дракона». Проект является спин-оффом «Игры Престолов». Сюжет сериала развивается на 200 лет раньше основных событий.

Члены дома Таргариенов уезжают из Валирии на запад, где находят огромную территорию, которую поделили четыре враждующих королевства.

Премьера запланирована на лето 2022 года.