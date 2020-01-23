Джордж Мартин рассказал о концовке «Песни льда и пламени»

Писатель пояснил, что в последнем сезоне «Игры престолов» был показан лишь один из возможных финалов, который он разработал во время написания книги. По словам Мартина, у одного из членов семьи Старков будет иное завершение истории. В заключении он заверил, что заканчивает работу над последними частями саги «Ветра зимы» и «Грезы о весне».