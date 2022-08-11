Джордж Мартин рассказал, что его отстранили от работы над финальными сезонами «Игры престолов»

Писатель Джордж Мартин признался, что в создании последних сезонов «Игры престолов» его участия почти не было. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на New York Times.

Он отметил, что на пятом сезоне его начали постепенно отстранять от работы. А вот над первыми частями сериала Мартин работал очень активно, даже помогал с выбором актеров.

«К пятому и шестому сезонам и, в особенности, к седьмому и восьмому я был практически за бортом», — уточнил писатель.

Он не смог объяснить причину произошедшего и посоветовал задать задать этот вопрос шоураннерам проекта Дэвиду Бениоффу и Дэну Уайссу.