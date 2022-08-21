Джордж Мартин пообещал зрителям сериала «Дом дракона» шекспировскую трагедию

Выходящий в прокат сериал «Дом дракона» похож на «Игру престолов» только темой борьбы за власть и железный трон. Но в новом проекте главные герои показаны с более человеческой стороны и переживают трагедию в стиле драм Шекспира. Об этом рассказал писатель Джордж Мартин в подкасте HBO, посвященного сериалам.

По словам писателя, зрителей ждут новые герои, которых можно любить или ненавидеть, но им нельзя отказать в том, что они более живые.

«„Дом дракона“ гораздо больше похож на шекспировскую трагедию. Все герои там совсем не такие, как покажется на первый взгляд. Хорошие парни вполне могут пойти на коварные поступки, а злые персонажи совершать подвиги. Совсем как обычные люди», — заявил Мартин.

Известно, что сериал основан на книге Мартина «Пламя и кровь», где рассказывается о завоевании материка Вестерос прибывшими из Валирии Таргариенами за 200 лет до событий «Игры престолов».

Актер Пэдди Консидайн, сыгравший Визериса Таргариена, описал сложные отношения с младшим братом своего персонажа Деймоном Таргариеном, известным под прозвищем «порочный принц». По словам актера Деймон находится в постоянной внутренней битве и хочет понять, стоит ли вступать в войну с семьей за железный трон или нет.

Первая серия «Дома дракона» выйдет в США в воскресенье, 21 августа, и продолжит выходить каждую неделю. Всего в сезоне представят 10 эпизодов. Также как и для «Игры престолов», Мартин пока не написал вторую книгу хроники Таргариенов «Восхождение Дракона». Она должна выйти в этом году, но пока ее выпуск отложили.