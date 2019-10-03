Джордж Мартин поблагодарил якутян за народный «Оскар»

«Я, Джордж Р. Р. Мартин, хотел бы сказать „Спасибо“ моим фанатам из Якутска, если я понимаю правильно, из России, за то, что отправили мне эту красивую статуэтку-награду. Она выглядит великолепно, и это действительно замечательный жест с вашей стороны», — заявил Мартин.

Мартин рассказал о влиянии «Игры престолов» на концовку книги Подробнее

Писатель извинился, что не смог получить награду лично. Тем не менее он пообещал якутянам очень дорожить подарком.

Мартин рад, что его работы высоко ценятся, отметил он в видеообращении. Поэтому писатель решил снова порадовать поклонников: сейчас американец трудится над двумя книгами. «Так что вы сможете насладиться ими в будущем», — добавил он.

По мнения Мартина, искусство, в том числе фэнтези, имеет силу, поэтому объединяет людей. Оно превыше государственных границ и культурных различий. Напротив, творчество путешествует по всему миру и оставляет след в умах и сердцах, заявил он.

Под конец своей речи писатель сказал, что надеется на встречу с жителями Якутии в будущем.

Ранее активисты из Якутии вручили писателю народный «Оскар». Для этого они собрали около 1,4 килограмма серебра и золота для позолоты.

Фанаты «Игры престолов» выбрали образ Джона Сноу в качестве персонажа для статуэтки. Именно он имеет реальное воплощение в Якутии — Ленские столбы, внесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На подставке выгравированы слова «Джорджу Мартину из Якутии с любовью».