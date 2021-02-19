Джордж Мартин напишет сценарий для нового сериала HBO

Американский писатель Джордж Мартин напишет сценарий для стримингового сервиса HBO, который экранизирует роман Роджера Желязны «Знаки дороги». Об этом сообщил Deadline.

Джордж Мартин начал свою карьеру в 1985 году с адаптации романа «Последний защитник Камелота» Желязны для фильма «Сумеречная зона». В 1970-е годы он тесно общался с американским писателем.

«Роджер был другом, наставником и одним из величайших писателей-фантастов в истории. Для меня было честью перенести его работы на телеэкраны. Вот почему я так рад, что принимаю участие в адаптации романа Роджера „Знаки дороги“ для HBO», — заявил Джордж Мартин.

Автор цикла «Песнь Льда и Пламени» выступит также исполнительным продюсером проекта. Шоураннер — Калиннда Васкез, известная как автор сериала «Побег».

Остальные детали пока держатся в секрете, написало издание Newinform.

Роман «Знаки дороги» опубликовали в 1979 году. В нем рассказывается о шоссе, благодаря которому люди могут путешествовать во времени. Некоторые используют дорогу для исследования мира, другие пытаются улучшить свою жизнь и исправить ошибки прошлого.