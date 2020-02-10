Настоящее имя Джона Уика — Джордани он вырос в белорусской деревне Подгорье, где научился охотиться на вампиров, метать ножи, и стрелять из ружья. Его усыновили цыгане и увезли в Америку. Об этом рассказывается в короткометражном фильме An invitation for John Wick («Приглашение для Джона Уика»), которое опубликовали на YouTube-канале VOKA Smartfilm.

VOKA Smartfilm — международный фестиваль короткометражного кино, который проходит в Белоруссии. Путем шуточного ролика авторы пытались привлечь внимание Киану Ривза. Они использовали в работу третью часть фильма о Джоне Уике, где киллер признается, что он из Белоруссии.

Героями короткометражного фильма стала престарелая супружеская пара, для которых Джон Уик, которого по настоящему зовут Джордани, был как родной сын. По словам мужчины, мальчик постоянно придумывал себе новые имена: Киану, Нео, Константин, Избранный.

Супруга мужчины показала фотографии «Джордани», которые у нее сохранились. В конце герои перечислили имена, под которыми они знали уехавшего с цыганами в Америку мальчика, и попросили его вернуться домой, так как они скучают по нему.

Девятый международный фестиваль мобильного кино Voka Smartfilm стартовал в Минске 4 февраля. Как сообщается на сайте организаторов, в этом году слоганом стала фраза «Сезон (не)обычных историй».

Однако, авторов картины придется расстроить. В ближайшее время Джордани, он же Киану Ривз, в очередной раз сменил имя на Нео. В данный момент он в Сан-Франциско, где снимается в четвертой серии «Матрицы». Параллельно он фотографируется с местными жителями, которые ловят его вне съемочной площадки.