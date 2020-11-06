Джонни Депп лишился роли в «Фантастических тварях»

Голливудский актер Джонни Депп был вынужден отказаться от роли Грин-де-Вальда в новом фильме из серии «Фантастические твари». На этом настояла киностудия, сообщил Депп в Instagram.

Актер сыграл главного злодея проекта в двух фильмах популярной франшизы — «Фантастические твари и где они обитают» (2016) и «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» (2018). Действие фильмов происходит во вселенной «Гарри Поттера».

«Хочу уведомить вас, что Warner Bros. попросила меня отказаться от роли Грин-де-Вальда в „Фантастических тварях“. Я уважаю эту просьбу и согласен с ней», — написал Депп.

Премьера третьего фильма серии запланирована на лето 2022 года. Кто сыграет Грин-де-Вальда, неизвестно.

Просьба от студии поступила после решения Верховного суда Лондона, отказавшего Деппу в удовлетворении иска о клевете. Депп судился с издателем газеты The Sun (компанией News Group Newspapers) и исполнительным редактором таблоида Дэном Вуттоном. Речь шла о публикациях, в которых говорилось, что актер избивал свою бывшую жену актрису Эмбер Херд.