Траволта нашел историческую неточность в последнем фильме Тарантино

Голос за кадром говорит, что герой полетел в Голливуд на Boeing 747.

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«У Boeing 747 испытательный полет прошел в феврале 1969 года, но в эксплуатацию он поступил только в январе 1970-го. Разница в 10 месяцев. Он летел на Boeing 707», — пояснил Траволта.

Актер напомнил, что у него есть лицензия пилота и история авиации — одно из его главных увлечений.

При этом он отметил, что прекрасно помнит атмосферу в Голливуде после событий, о которых рассказывается в фильме.

«Я помню, как мне было страшно из-за того, что Шерон Тейт убили. Фильм вызвал гораздо больше реальных воспоминаний», — отметил он. По его словам, в этом и заключается талант Тарантино как режиссера, когда он пытается исправить уже существующую историю.

Последний фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде» попал в основной прогнозный список претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». Однако пока он только второй в очереди на заветную статуэтку. Его обгоняет последний фильм Мартина Скорсезе «Ирландец».