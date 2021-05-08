Джоли рассказала, как ей фильм «Те, кто желает мне смерти» помог ей пережить развод

Когда американский сценарист и режиссер Тейлор Шеридан согласился работать надо горным триллером «Те, кто желает мне смерти», он сообщил руководству студии, что, если ему удастся привлечь к съемкам Анджелину Джоли, это будет прекрасный фильм. Ему ответили: «Ты ее никогда не получишь».

Скептицизм руководства Warner Bros. был оправдан, пишет издание USNews. Актриса уже шесть лет не снималась в игровых фильмах и в тот момент переживала не самый лучший момент в своей жизни. Но, оказалось, что Шеридан выбрал правильное время. Джоли, переживавшая болезненный развод, заинтересовалась динамичной ролью.

«У всех нас бывают моменты в жизни, когда мы разбиты. Нам плохо, и мы не уверены, что внутри нас что-то осталось», — сказала Джоли. Она призналась, что отождествляла себя с героиней, которая могла мало что сделать в сложившейся ситуации, но все-таки пыталась ее переломить.

Премьера фильма «Те, кто желает мне смерти» состоится 14 мая в кинотеатрах и на канале HBO Max. Он снят по книге Майкла Корита, изданной в 2014 году. Как и предыдущие киноленты Шеридана, фильм рассказывает о насилии и справедливости на фоне величественных природных ландшафтов.

В киноленте Ханна Фабер встречает в лесу 12-летнего мальчика (Финн Литтл), который спасается бегством от двух убийц. Фильм был снят в Нью-Мексико в мае–июне 2019 года, примерно через месяц после развода в Брэдом Питтом. Кстати, Анджелина Джоли выполнила в нем множество трюков.

В следующий раз зрители увидят актрису в фильме режиссера Хлои Джао «Вечные». Джоли призналась, что переоценила свои жизненные ценности, и работа стала менее приоритетной. Актриса сообщила, что 80% своего времени будет отдавать проблемам других людей. С 2012 года она является специальным посланником при Управлении Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Джоли будет продолжать борьбу за права мигрантов.

Ранее актриса говорила, что развод с мужем заставил ее обратиться к режиссерской работе, чаще бывать дома и довольствоваться краткосрочными проектами.