«Джокера» номинировали на 16 «Оскаров»

Фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом номинировали на 16 «Оскаров». Официальных претендентов на премию Американской киноакадемии объявят в середине января.

Среди номинаций: «Лучший фильм»; «Лучший режиссер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая мужская роль» (Хоакин Феникс), «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт де Ниро), «Лучшие визуальные эффекты», «Лучший монтаж», «Лучший саундтрек», «Лучший грим и прически» и другие, передает TopNews.

Хоакину Фениксу исполнилось 45 лет. И его путь к «Джокеру» потянет на байопик Подробнее

Претендентов на «Оскар» официально объявят 13 января 2020 года, передает «Газета.ru».

У фильма уже есть два значимых достижения — «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля и рекордные сборы для фильма с «взрослым» рейтингом R. Лента собрала более 850 миллионов долларов за четыре недели в мировом прокате, обогнав предыдущего рекордсмена — «Дэдпула 2» (785 миллионов долларов).

В России картина о становлении одного из главных врагов Бэтмена появилась в кинотеатрах 3 октября и с тех пор собрала более 25 миллионов долларов. Сборы из США составили 340 миллионов. Не стоит забывать, что сам фильм сняли всего за 70 миллионов долларов, а рекламная кампания — 120 миллионов.