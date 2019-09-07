«Джокер» взял главный приз Венецианского кинофестиваля

Главную награду Венецианского фестиваля получила картина «Джокер», главную роль в которой исполнил Хоакин Феникс. И это первый случай в истории, когда «Золотого льва» забирает фильм по мотивам комиксов. Режиссер поблагодарить руководство фестиваля за оказанную честь.

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«Я хочу посвятить этого „Золотого льва“ актерам и команде картины… Фильма бы не было без Хоакина Феникса. Хоакин — самый бесстрашный лев, которого я знаю. Спасибо тебе за доверие и талант», — приводит агентство слова Филлипса.

На пресс-конференции режиссер рассказал, что обсуждение образа Джокера длилось порядка шести месяцев — вместе с Фениксом они продумывали костюм героя, его прическу и главное — смех.

Первые отзывы на «Джокера» с кинофестиваля в Венеции появились еще 31 августа — журналисты, которым посчастливилось увидеть фильм первыми, встретили картину продолжительными овациями, критики пришли от картины в восторг и назвали ее «высоким искусством».

Драма рассказывает о становлении главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена.

Вторую по важности награду — «Серебряного льва» — взял фильм Романа Полански «Офицер и шпион», пишет портал DTF.