«Джокер» станет первым фильмом категории R с мировыми сборами в $1 млрд

При этом DC Films потратила на фильм 62,5 млн долларов. «Джокер» станет первым фильмом в истории с категорией R, который сужает аудиторию, так как нацелен в основном на взрослую аудиторию.

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Также интересно отметить, что этот фильм станет третьим по счету (после «Аквамена» и «Человека-паука: Вдали от дома») среди картин после 2014-го года не от от Disney или Universal, которые собрали миллиард долларов меньше, чем за год. В последний раз это удалось «Трансформерам: Эпоха истребления» от студии Paramount, которым это удалось, не в последнюю очередь благодаря китайской аудитории.

Так что можно представить, сколько мог заработать фильм, если бы его показали и в КНР, чего не произошло то ли из-за сцен с насилием, то ли из-за пресловутых «масок Джокера». Как правило, крупнопрокатные фильмы от Disney или Universal могут рассчитывать на сборы в Китае от 50 до 300 миллионов долларов. Все это делает «Джокера» и самым кассовым сольным фильмом и по комиксу за исключением «Железного человека — 3» и «Черной пантеры».