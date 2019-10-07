«Джокер» стал лидером российского кинопроката в выходные

История злодея с Хоакином Фениксом в главной роли рассказывает, как главный враг супергероя Бэтмена из знаменитого комикса стал тем самым Джокером. Ранее, 7 сентября, фильм получил заслуженного «Золотого льва» 76-го Венецианского кинофестиваля.

Рождение убийцы. Новый «Джокер» как история самого мрачного комика на свете Подробнее

Кинокритики сходятся во мнении, что и фильм, и Хоакин Феникс уверенно могут рассчитывать на получение «Оскара». При этом оговаривается, что лента «Джокер» никак не связана с ранее вышедшими картинами про Бэтмена. Это самостоятельная история и отдельный сюжет.

В США экранизация комиксов издательства DC только за выходные выручила 93,4 миллиона долларов в 4374 кинотеатрах страны. Итоговый результат пока не подбит, но есть все основания полагать, что общая выручка за уикенд в США превысит 95-миллионную отметку. В мировом прокате за два дня выходных картина собрала 234 миллиона долларов.