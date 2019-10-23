«Джокер» стал кандидатом в самые кассовые фильмы R-рейтинга

Фильмы по комиксам — не кино. Российские режиссеры поддержали Скорсезе и Копполу Подробнее

С первого дня проката «Джокер» собрал в кинотеатрах мира 737,5 миллиона долларов. И картину все еще крутят во многих кинотеатрах, в том числе и в России.

Общий показатель кассовых сборов у «Дэдпула» за все время проката составил 783 миллиона долларов. Эксперты подсчитали: еще неделя — и лента Тодда Филлипса обгонит признанного лидера. По их мнению, «Джокер» соберет как минимум 900 миллионов долларов.

После столь значительного успеха фильма исполнитель роли Джокера Хоакин Феникс заявил, что не прочь работать над образом и дальше, чтобы сняться в продолжении драмы.

«Джокер» — кинематографическое повествование о жизни комика-неудачника Артура Флека. В начале 1980-х он живет в Готэме вместе с больной матерью. Она все время учит сына улыбаться, что бы ни происходила. Артур пытался. И искренне хотел нести людям радость, но постоянные столкновения с человеческой жестокостью изменили его. Он превратился в злодея по кличке Джокер.