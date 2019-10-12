  • «Джокер» собрал в России более миллиарда рублей

    12 октября 2019, 02:59

    Кирилл Фролов

    Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более миллиарда рублей с начала октября. Картина с большим отрывом лидирует в списке самых кассовых лент месяца. Об этом свидетельствуют данные автоматизированной информационной системы, отслеживающей кинопоказы.
    «Джокер» собрал в России более миллиарда рублей

    «Джокер» американского режиссера Тодда Филлипса демонстрируется в России с 3 октября. За это время картина собрала свыше одного миллиарда 14 миллионов рублей. Из них за первый уикенд фильм заработал почти 634 миллиона.

    В США в первые выходные фильм собрал рекордные для месяца 93,5 миллиона долларов (шесть миллиардов три миллиона рублей).

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    В сентябре «Джокер», получил главный приз 76-го Венецианского кинофестиваля. также картину называют одним из главных номинантов на «Оскар».

    Фильм рассказывает историю клоуна Джокера — одного из главных противников героя комиксов Бэтмена. В главной роли снялся Хоакин Финикс.

    Вторым по кассовым сборам в России стал фильм «Эверест» исландского режиссера Балтазара Кормакура. С начала октября на него приобрели билеты почти на 327 миллионов рублей.

    На третьей строчке картина «К звездам» Джеймса Грэя, заработавшая с начала месяца 103 миллиона рублей.