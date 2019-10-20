«Джокер» попал в список самых кассовых фильмов категории R

В минувший уик-энд фильм Тода Филлипса «Джокер» заработал в мировом прокате 77,9 миллиона долларов. Всего же с момента премьеры он принес 737,5 миллиона. Этот показатель позволил ему занять четвертую строчку самых кассовых картин с рейтингом R.

На первых местах в списке «Дэдпул 2» и « Дэдпул» со сборами 785 и 783 миллиона долларов соответственно. Бронзовая медаль досталась фильму «Матрица: Перезагрузка», который заработал 742 миллиона долларов.

Чуть ниже «Джокера» расположились «Оно» (700 миллионов), «Страсти Христовы» (622 миллиона), «Логан» (619 миллионов), «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок» (586 миллионов), «50 оттенков серого» (571 миллион), «Третий лишний» (549 миллионов долларов).

На этих выходных лидером проката в США стал фильм «Малефисента: Владычица тьмы». В России этот же фильм назван лидером бокс-оффиса. «Джокер» принес в кассы 165 миллионов рублей за уик-энд, а общие сборы фильма превысили показатель 1,5 миллиарда рублей.