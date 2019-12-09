Джокер получил 7 номинаций на кинопремии «Выбор критиков»

Кинокомпания Warner Bros. Pictures сообщила в своем Twitter, что кинокартина «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли номинирована семь раз на кинопремию «Выбор критиков».

В компании уточнили, что фильму будут оценивать в номинациях «Лучшая картина», «Лучший актер», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшая оценка», «Лучший кинематограф», «Лучший дизайн», «Лучшая прическа и макияж» и поздравили всех причастных к выходу фильма.

10 главных видео 2019 года - Они заставляли нас улыбаться, плакать, танцевать и ужасаться Подробнее

Ранее танец Джокера из одноименной картины был включен в топ-10 лучших видео 2019 года по версии «360». Фильм увидел свет в начале октября этого года. Картина рассказывает о том, как личное и социальное неблагополучие приводит безобидного на первый взгляд Артура Флека к перевоплощению в одного из главных злодеев вселенной DC.

Уже через шесть недель после выхода «Джокера» на большие экраны он набрал более миллиарда долларов и стал второй по сборам картиной, снятой по комиксам о Бэтмене. Это единственный фильм по комиксам, взявший главную награду Венецианского кинофестиваля.