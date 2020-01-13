«Джокер» получил 11 номинаций на «Оскар»

Фильм Тодда Филлипса «Джокер» получил больше всех номинаций на «Оскар». Он представлен в 11 категориях, такой же результат у ленты в номинациях Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).

Кинокартина Филлипса представлена в номинации «Лучший фильм». В списке номинантов также «Ирландец» Мартина Скорсезе, «Однажды в... Голливуде» Квентина Тарантино и «Брачная история» Ноа Баумбаха. Шансы на победу этих трех фильмов букмекеры оценивают выше всего, «Джокер» в этих оценках уступает.

Кроме того, «Джокер» попал в список номинантов в следующих категориях: «Лучший дизайн костюмов», «Лучшее сведение звука», «Лучший монтаж звука», «Лучший композитор», «Лучший монтаж», «Лучший оператор», «Лучший грим и прически», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший актер» (Хоакин Феникс), «Лучший режиссер» (Тодд Филлипс).

Премьера фильма «Джокер» прошла на Венецианском кинофестивале, где он получил главный приз. Кинолента стала самой кассовой из всех, которые выходили на экраны с рейтингом R, запрещающим просмотр фильма лицам младше 17 лет без родителей.

Торжественная церемония награждения победителей премии «Оскар» пройдет в Лос-Анджелесе 9 февраля.