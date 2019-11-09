«Джокер» побил «Маску» и стал самым прибыльным кинокомиксом

Согласно подсчетам Forbes, кассовые сборы фильма к 9 ноября должны составить около 957 миллионов долларов. Продюсеры потратили на создание кинокартины 62,5 миллиона долларов, то есть они уже могут заработать в 15,3 раза больше.

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Когда кинолента дотянется до этой планки, она возглавит список самых прибыльных кинокомиксов. До этого 25 лет этот рекорд принадлежал «Маске» — комедии 1994 года с Джимом Керри в главной роли. Этот фильм заработал 351 миллион долларов при бюджете в 23 миллиона.

В топ-5 самых кассовых кинокомиксов также входят «Дэдпул», «Бэтмен» и «Веном».

Ранее «Джокер» уже установил один рекорд. Его признали самым кассовым фильмом с рейтингом R — для зрителей старше 17 лет. После этого триллер попал в четверку самых успешных кинокомиксов DC.

Кроме того, фильм занял третье место в списке самых низкозатратных картин, заработавших при этом в прокате более 900 миллионов долларов. Успешнее него оказались только «Богемская рапсодия» с бюджетом в 52 миллиона долларов и кассовыми сборами в 905 миллионов, а также оригинальный «Король лев» с 968 миллионами при бюджете в 55 миллионов.