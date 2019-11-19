«Джокер» обогнал «Темного рыцаря» в мировом прокате

Фильм «Джокер» побил очередной рекорд. Теперь он стал второй по сборам картиной, снятой по комиксам о Бэтмене. «Джокер» оставил позади «Темного рыцаря». Выше только планка, заданная картиной «Темный рыцарь: Возрождение легенды».

«Джокер» уже заработал в мировом прокате более миллиарда долларов. Это произошло всего спустя шесть недель после премьеры, сообщил сайт Box OfficeMojo. В рейтинге, который в режиме реального времени обновляет сайт, за «Джокером» на момент публикации этой новости числилась выручка в 1 018 302 982 доллара.

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«Темный рыцарь», согласно этому же рейтингу, заработал 1 004 934 033 доллара. Лидером среди фильмов, связанных фигурой Бэтмена, при этом осталась картина «Темный рыцарь: Возрождение легенды». За фильмом тянется шлейф из 1 081 041 287 долларов.

Таким образом, если «Джокер» соберет еще 63 миллиона долларов в мировом прокате, он станет самым кассовым фильмом, снятом по мотивам комиксов о Бэтмене. Удивительно, но в фильме, сюжетно связанном с этим супергероем, самого Бэтмена нет, при этом успех картины налицо. Этот факт вводит в ступор экспертов. Критики успокаивают себя тем, что у «Джокера» была грамотно организованная рекламная кампания и раскрутка: например, потенциальных зрителей убедили, что кинолента может спровоцировать их на неконтролируемое насилие.