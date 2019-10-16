«Джокер» лидирует в мировом прокате. Но не в США
«Джокер» собрал в России более миллиарда рублейПодробнее
По данным издания Collider, «Джокер» стал самым успешным проектом расширенной вселенной DC Comics от студии WarnerBros. Он собрал лучшую выручку за октябрьские выходные 93 миллиона долларов и 9,72 миллиона долларов за понедельник в октябре.
Самая большая касса у фильма в Великобритании, там он собрал 36,9 миллиона долларов. В Мексике зрители отдали за возможность посмотреть картину 28,6 миллионов долларов, в Корее — 27,9 миллионов долларов, и в России — 20,4 миллиона долларов.
Также стало известно, что «Джокер» превзошел совокупный доход от фильмов «Логан», «Лига справедливости» и «Чудо-женщина». Кинокритики называют этот факт подвигом, учитывая высокую оценку этих фильмов как профессионалами, так и фанатами.
Ходят слухи, что Warner Bros. может предложить режиссеру Тодду Филлипсу снять продолжение фильма про «Джокера». Возможно, речь пойдет о другом герое комиксов.
В одном только «Бэтмене» есть из кого выбрать.