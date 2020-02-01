Джим Керри: у каждого сейчас есть свое маленькое «Шоу Трумана»

Студия Paramount, по слухам, разрабатывает экранизацию телесериала по фильму 1998 года «Шоу Трумана». Главную роль в картине тогда сыграл Джим Керри — он вжился в образ человека, который начинает понимать, что вся его жизнь это реалити-шоу. В одном из интервью Керри сказал, что сейчас у каждого есть свое собственное «Шоу Трумана».

«Я думаю, что „Шоу Трумана“ сейчас существует на микроуровне. Это была своего рода история об этом на макроуровне. Но теперь у всех есть Youtube. У каждого свой маленький мир. Там что-то есть. Я часто думаю, и меня спрашивают, что случилось с Труманом, когда он вышел за стену. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что в основном он тоже был один, потому что все вернулись внутрь. Они все хотели быть в куполе», — философски заметил Керри.

Съемки многосерийного телесериала по мотивам фильма 1998 года пока не подтверждены. Если сериал будет запущен в производство, наверняка главную роль в нем снова сыграет Джим Керри.

Только вот если в 1998 году режиссер Питер Уир смог историю Трумана уложить в 100 минут, то теперь живущему под куполом герою Джима Керри придется провести в придуманном мире гораздо больше времени — столько, сколько будет длиться сериал.