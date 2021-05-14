Джигурда вместе с группой «Мираж» устроил в Париже дебош

Певец и актер Никита Джигурда вместе с группой «Мираж» снялся в клипе на песню «Не поможет эта ночь». Ролик снимался в Париже, передает ИА НСН.

Во время съемок артисты устроили запланированный дебош. Сначала они выпили шампанского и прокатились на 12-метровом лимузине. Потом напугали пассажиров городской подземки и случайных прохожих, которые оказались в районе Мулен Руж.

«Идея клипа пришла к нам во время очередных посиделок, а участие Никиты в этих сумасшедших съемках сделало их незабываемыми!» — поделился фронтмен «Мираж» Алексей Горбашев.