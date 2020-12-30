Медсестра рассказала о последних словах Джигарханяна

Актер поступил в больницу 14 октября. По словам медработницы, он «уже не ходил» и был «небритым, немытым, нестриженным».

«Он понимал, кто он и как его зовут, но где он находится и кто мы, не понимал абсолютно. Я спросила его, какой сейчас год, он сказал: „1987-й“», — сообщила собеседница.

Она добавила, что за время, проведенное в больнице, Джигарханяна никто не навещал.

«Пролежни были у него на спине и даже на пятках, — сообщила медсестра. — Мы вызывали хирургов, они ему вырезали, но это было бесполезно, потому что пролежни при сахарном диабете — страшная вещь, они не заживают».

Собеседница издания рассказала, что у актера была сиделка. В феврале она уехала на Украину и из-за пандемии не смогла вернуться до ноября.

«Она его не узнала и сказала мне, что, пока она отсутствовала, дома еду Армену Борисовичу никто не готовил», — сообщила медсестра. В результате актер при росте 1,75 метра весил 67 килограммов.

По мнению медработницы, если бы пациента привезли в больницу раньше, то его удалось бы спасти. Она вспомнила, что у Джигарханяна бывали краткие периоды просветления: «Мог, например, мне сказать: „Подойди ко мне. Как дела?“ И я отвечала ему: „Нормально, Армен Борисович. А как у вас дела?“. И он один раз мне сказал: „Знаешь, я никому не нужен. Я всю жизнь играл и жизнь свою проиграл“».

В последние дни он постоянно спал. В ночь на 14 ноября актера не стало.