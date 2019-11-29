Джиган выпустил посвященный жене трек «Кислород»

Украинский и российский рэп-исполнитель Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) выпустил новый трек «Кислород», в которой признается в любви беременной жене и утверждает, что «без нее его нет».

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Джиган и Оксана Самойлова в браке находятся уже десять лет. У них трое дочерей, недавно стало известно о новой беременности. Девушка не раз утверждала, что по-настоящему счастлива с мужем. Она недавно призналась, что супруг контролирует каждый ее шаг, и волнуется за ее состояние больше, чем она сама.

Джиган рассказал порталу Teleprogramma.pro, что хочет снять клип на новый трек, который посвятил своей беременной жене.

«Пока мы держим в секрете пол ребёнка. Для нас новость о пополнении стала большим праздником. У нас большая кайфовая и дружная семья, поэтому старшие дочки очень ждут еще одного малыша», — рассказал исполнитель.