«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

В сообщении говорится, что комедия, «достигнув по сборам показателя 1 219 436 988 рублей, согласно данным сервиса мониторинга Rentrak, стала самой успешной картиной Гая Ричи на территории России».

«Джентльмены» обошли такие работы режиссера, как «Алладин», «Шерлок Холмс» и «Шерлок Холмс: Игра теней».

Ранее стало известно, что звезда фильма «Аладдин» Мена Массуд беспокоится, что после роли багдадского воришки его не приглашают сниматься в другие проекты. Он сумел обойти на кастинге две тысячи соперников, но сейчас Мена опасается, что может стать актером одной роли. Это не единственный случай, когда актеры становились жертвами стереотипов после исполнения каких-то ярких ролей в кино. Среди них также Дэниэл Рэдклифф, Марк Хэмилл и Маколей Калкин.