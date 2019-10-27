Джеймса Бонда уговорили жениться

В одной из версий финала картины «Не время умирать» Бонд женится на своей давней знакомой, с которой спасал мир еще в фильме «007: Спектр». При этом Мадлен Суонн (ее сыграла Леа Сейду) после свадьбы оставляет себе девичью фамилию.

Но это только один из трех финалов. Чтобы не допустить раньше времени утечки информации, режиссер приготовил к монтажу сразу три версии концовки. Какая из них в итоге войдет в готовый фильм, остается загадкой.

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Как указал Mirror, матримониальная концовка наверняка появилась под влиянием сценариста и исполнительницы главной роли сериала «Тварь» Фиби Уоллер-Бридж. Она участвовала в доработке сценария и «Не время умирать».

Фильм «Не время умирать» выйдет в российский прокат следующей весной. Предварительная дата премьеры — 9 апреля 2020 года.