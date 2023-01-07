Культура 07 января 2023, 23:22 Джеймс Кэмерон снимет новые части «Аватара» Режиссер Джеймс Кэмерон заявил о планах снять несколько новых частей «Аватара» YouTube

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Режиссер Джеймс Кэмерон решил снять несколько частей научно-фантастического блокбастера «Аватар». Такие задумки появились на фоне успешного проката его сиквела, сообщает The Hollywood Reporter.

Сборы сиквела «Аватар: Путь воды» превысили 1,5 миллиарда долларов в мировом прокате. Он стал самым кассовым фильмом 2022 года.

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«Похоже, что с той динамикой, которую фильм показывает сейчас, мы легко покроем расходы даже в ближайшие несколько дней. Так что, похоже, мне придется делать другие сиквелы. Теперь я знаю, чем буду заниматься следующие шесть или семь лет», — отметил Кэмерон.

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По словам режиссера, он будет обсуждать план работы над тремя новыми частями «Аватара» с ведущими специалистами Disney. При этом Кэмером отметил, некоторые сцены третьей части уже готовы, поэтому впереди ждет процесс доработки и постпродакшна.

Продюсер фильма «Аватар: Путь воды» Джон Ландау ранее рассказал, что у кинокартины не будет режиссерской версии. По его мнению, трехчасовая версия фильма очень хорошо раскрывает все нюансы сюжета.