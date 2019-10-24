Джеймс Кэмерон рассказал оых технологиях в новых «Аватарах»

По словам кинематографиста, для него увеличение частоты кадров — это «волшебная палочка», инструмент, «которым вы взмахиваете в определенные моменты и используете, когда вам это нужно».

Он добавил, что не считает HFR новым форматом. Для сравнения он привел 70-миллиметровую пленку, позволившую снимать фильмы для широкого экрана.

«Не думаю, что это станет новой 70-миллиметровой пленкой или другой большой вещью. По моему, это инструмент, который можно использовать для решения проблем в 3D. И я буду иногда использовать его в „Аватарах“, но они не будут сниматься с высокой частотой кадров», — сказал Кэмерон.

Технология HFR повышает частоту кадров со стандартных 24 до 60 или 120 в секунду. С помощью этой техники был снят фильм «Гемини» Энга Ли.

По словам Кэмерона, технология дает эффект гиперреализма, который смотрится плохо, если на экране показывают обыденные вещи. Например, сцена с двумя людьми, которые разговаривают на кухне, будут выглядеть как декорации кухни и два загримированных актера в ней.

Первое из запланированных продолжений «Аватара» выйдет на экраны в декабре 2021 года. Оригинальный фильм 2009 года до последнего времени считался самым кассовым в истории. В 2019 году его обошли «Мстители: Финал».