Джеймс Кэмерон объяснил, почему Терминатор начал стареть

Джеймс Кэмерон отметил, что киборг частично состоит из органики и снаружи он покрыт плотью. Поэтому чтобы поддерживать свою органическую часть, герою необходимо есть.

«В первом фильме у него начинается что-то похожее на гангрену, к концу фильма раны загнивают», — сказал режиссер.

Он назвал старение Терминатора вполне естественным явлением. По его словам, изменить это можно лишь на генетическом уровне.

«Его ядерный внутренний эндоскелет может работать, кажется, 120 лет, так говорится во втором фильме. Так что плоть в итоге умрет и опадет и останется один эндоскелет», — заключил Джеймс Кэмерон.

Мировая премьера фильма «Терминатор: Темные судьбы» состоялась 23 октября. В России показ стартует 31 октября.