Джеймс Ганн рассказал, как пережил увольнение из Marvel

Сейчас режиссер Джеймс Ганн находится на вершине успеха. В августе он выпустит новый боевик «Отряда самоубийц: миссия навылет». Ганн только завершил производство спин-оффа к сериалу HBO Max «Миротворец». Позже он начнет работу над третьим фильмом студии Marvel «Стражи Галактики».

Однако ровно три года назад его карьера оказалась на грани краха. В 2018 году пользователи обнаружили несколько его резких твитов десятилетней давности, связанных с обсуждением изнасилований и педофилии. Через несколько часов кинокомпания Marvel уволила Ганна с должности режиссера «Стражей». Его извинения не помогли. Джеймс Ганн оказался на обочине.

В конечном итоге ему удалось восстановить свою жизнь и карьеру. Но до сих пор никто не знал, чего ему это стоило. В интервью The New York Times он признался, что в происходящее верилось с трудом. Все рухнуло за один день. Шесть месяцев режиссер был не у дел. Он сидел дома, глядя на себя в зеркало.

«Я удивлен нынешним поворотом судьбы, учитывая, где я был три года назад. Возможно, это глупо, но я благодарен богу за все, через что мне пришлось пройти. Но мне действительно нужен был этот фильм, „Отряд самоубийц“. Мне нужно было рассказать эту историю», — признался режиссер.

На вопрос журналиста, считает ли он себя жертвой «культуры отмены», Джеймс Ганн ответил дипломатично.

«Культура отмены — это люди вроде Харви Вайнштейна, которых следует отменить. Большинство из них заслужили это. Папарацци — это не просто люди с улицы. Они прочесывают Twitter в поисках прошлых грехов. Все это отстой. Это больно. Но отчасти это можно контролировать. Просто нужно найти баланс», — уточнил режиссер.

Джеймс Ганн попытался оправдать свои фривольные твиты тем, что ранее он был склонен к эпатажу и провокациям как в жизни, так и творчестве. После увольнения режиссера звезды франшизы «Стражи Галактики» опубликовали открытое письмо от имени всего актерского состава с просьбой вернуть постановщика на съемки.