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    16 июля 2021, 05:47

    Джеймс Ганн рассказал, как пережил увольнение из Marvel

    Анастасия Кукова

    Сейчас режиссер Джеймс Ганн находится на вершине успеха. В августе он выпустит новый боевик «Отряда самоубийц: миссия навылет». Ганн только завершил производство спин-оффа к сериалу HBO Max «Миротворец». Позже он начнет работу над третьим фильмом студии Marvel «Стражи Галактики».

    Джеймс Ганн рассказал, как пережил увольнение из Marvel

    Однако ровно три года назад его карьера оказалась на грани краха. В 2018 году пользователи обнаружили несколько его резких твитов десятилетней давности, связанных с обсуждением изнасилований и педофилии. Через несколько часов кинокомпания Marvel уволила Ганна с должности режиссера «Стражей». Его извинения не помогли. Джеймс Ганн оказался на обочине.

    В конечном итоге ему удалось восстановить свою жизнь и карьеру. Но до сих пор никто не знал, чего ему это стоило. В интервью The New York Times он признался, что в происходящее верилось с трудом. Все рухнуло за один день. Шесть месяцев режиссер был не у дел. Он сидел дома, глядя на себя в зеркало.

    «Я удивлен нынешним поворотом судьбы, учитывая, где я был три года назад. Возможно, это глупо, но я благодарен богу за все, через что мне пришлось пройти. Но мне действительно нужен был этот фильм, „Отряд самоубийц“. Мне нужно было рассказать эту историю», — признался режиссер.

    На вопрос журналиста, считает ли он себя жертвой «культуры отмены», Джеймс Ганн ответил дипломатично.

    «Культура отмены — это люди вроде Харви Вайнштейна, которых следует отменить. Большинство из них заслужили это. Папарацци — это не просто люди с улицы. Они прочесывают Twitter в поисках прошлых грехов. Все это отстой. Это больно. Но отчасти это можно контролировать. Просто нужно найти баланс», — уточнил режиссер.

    Джеймс Ганн попытался оправдать свои фривольные твиты тем, что ранее он был склонен к эпатажу и провокациям как в жизни, так и творчестве. После увольнения режиссера звезды франшизы «Стражи Галактики» опубликовали открытое письмо от имени всего актерского состава с просьбой вернуть постановщика на съемки.