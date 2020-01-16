Джеймс Бонд может быть не белым, но определенно не будет женщиной

Кинопродюсер шпионской франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи заявила, что следующий Джеймс Бонд совершенно точно не будет женщиной, но его кожа может быть любого цвета. Ее заявление вызвало восторг у поклонников актера Идриса Эльбы, которого многие считают полноценной заменой Дэниэла Крейга.

Продюсер сообщила изданию Variety, что кардинальных перемен поклонникам киносаги ждать не стоит. Бонд останется мужчиной и в следующих фильмах. Но в поисках следующего киногероя команда не собирается ограничиваться кастингом исключительно белых актеров.

Брокколи подчеркнула, что киноиндустрия должна создавать сильных женских персонажей, но не в случае с Бондом. Женщинам можно предложить что-нибудь поинтереснее, чем адаптация мужского характера.

В 2015 году актер Дэниэл Крейг заявил, что скорее вскроет вены, чем вернется к образу Джеймса Бонда. Однако он согласился сыграть супершпиона в юбилейном 25-м фильме. Крейг объяснил, что вернулся во франшизу так как съемкам предшествовал «хороший, длинный перерыв».

Барбара Брокколи призналась, что ей пришлось принять решение Дэвида, но она все еще не может с ним смириться. Ей все еще больно.

Режиссер фильма «Нет времени умирать» Кэри Фукунага считает, что заменить 51-летнюю звезду будет непросто, независимо от того, насколько активными будут поиски преемника. По его мнению, уйдут годы на то, чтобы найти кого-то еще более убедительного.

Главный трек к юбилейному фильму «Не время умирать» запишет 18-летняя Билли Айлиш, получившая премию The American Music Awards-2019 в номинации «Любимый артист — альтернативный рок».