    16 января 2020, 01:12

    Джеймс Бонд может быть не белым, но определенно не будет женщиной

    Анастасия Кукова

    Кинопродюсер шпионской франшизы о Джеймсе Бонде Барбара Брокколи заявила, что следующий Джеймс Бонд совершенно точно не будет женщиной, но его кожа может быть любого цвета. Ее заявление вызвало восторг у поклонников актера Идриса Эльбы, которого многие считают полноценной заменой Дэниэла Крейга.
    Джеймс Бонд может быть не белым, но определенно не будет женщиной

    Продюсер сообщила изданию Variety, что кардинальных перемен поклонникам киносаги ждать не стоит. Бонд останется мужчиной и в следующих фильмах. Но в поисках следующего киногероя команда не собирается ограничиваться кастингом исключительно белых актеров.

    Брокколи подчеркнула, что киноиндустрия должна создавать сильных женских персонажей, но не в случае с Бондом. Женщинам можно предложить что-нибудь поинтереснее, чем адаптация мужского характера.

    В 2015 году актер Дэниэл Крейг заявил, что скорее вскроет вены, чем вернется к образу Джеймса Бонда. Однако он согласился сыграть супершпиона в юбилейном 25-м фильме. Крейг объяснил, что вернулся во франшизу так как съемкам предшествовал «хороший, длинный перерыв».

    Барбара Брокколи призналась, что ей пришлось принять решение Дэвида, но она все еще не может с ним смириться. Ей все еще больно.

    Режиссер фильма «Нет времени умирать» Кэри Фукунага считает, что заменить 51-летнюю звезду будет непросто, независимо от того, насколько активными будут поиски преемника. По его мнению, уйдут годы на то, чтобы найти кого-то еще более убедительного.

    Главный трек к юбилейному фильму «Не время умирать» запишет 18-летняя Билли Айлиш, получившая премию The American Music Awards-2019 в номинации «Любимый артист — альтернативный рок».