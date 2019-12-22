    22 декабря 2019, 21:26

    Джей Джей Абрамс отреагировал на критику девятого эпизода «Звездных войн»

    Нина Петлинова

    Джей Джей Абрамс ответил на критику, которая обрушилась на девятый эпизод «Звездный воин». Он заявил, что не планировал снимать фильм, который понравится всем и сразу, потому что осознавал — любое его решение разочарует ту или иную часть фанатов франшизы.
    Джей Джей Абрамс отреагировал на критику девятого эпизода «Звездных войн»

    Об этом режиссер рассказал во время сессии вопросов и ответов, которую провела Академия кинематографических искусств и наук. Он отметил, что каждый из зрителей, который выразил свое мнение, по-своему прав. Однако Абрамса удручает непримиримость, с которой поклонники франшизы ее обсуждают.

    В наше время все сразу же вызывает возмущение. Существует позиция, согласно которой ты либо согласен со мной, либо мой враг. И это безумие, что сегодня это нормально, что не учитываются нюансы — и это касается не только «Звездных войн», но вообще всего

    Джей Джей Абрамс

    Девятый эпизод франшизы получил одну из самых низких оценок — всего 54 балла на Metacritic. Свой негатив в адрес картины высказал и актер вселенной «Звездных воин» Джейк Каннавале, который играет охотника за головами Торо Каликана в пятой серии сериала «Мандалорец».

    «„Скайуокер. Восход“ оказался худшим фильмом серии. Полный гребаный провал. <…> „Скайуокер. Восход“ получился хуже „Скрытой угрозы“ и „Последних джедаев“ вместе взятых», — заявил он.