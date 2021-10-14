Джаред Лето позвонил тяжело больной россиянке

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето осуществил мечту тяжело больной девушки из России Насти — он позвонил ей по видеосвязи и поздравил с днем рождения. Об особенном подарке от звезды написали в Instagrаm-аккаунте фонда «Вера».

Звонка от кумира для Насти смогла добиться менеджер благотворительного фонда, которой о сокровенном желании девушки рассказал брат больной. Он сказал, что Настя мечтает, чтобы исполнитель лично поддержал ее, потому что она с раннего детства фанатеет от группы 30 Seconds to Mars.

«Я мечтаю, чтобы Джаред узнал, что тут в России есть такая девушка — умная, красивая, амбициозная, любящая. Которая несмотря ни на что продолжает верить в себя, в нас, в силу Mars family. Мечтаю, чтобы она услышала слова поддержки не только от меня, мамы и сестер, но и от своего давнего кумира и друга Джареда Лето», — объяснил родственник.

Представитель организации обратилась буквально к каждому своему знакомому в поисках нужных контактов, и «ниточка» нашлась — кто-то вспомнил, что Лето приходил на шоу Ивана Урганта.

У основательницы фонда Нюты Федермессер были связи с известным ведущим, она и попросила его помочь. Дальнейшее развитие событий неизвестно, но главное — результат: Джаред Лето позвонил фанатке 30 Seconds To Mars. На видео заметно, как сильно Настя обрадовалась его внезапному появлению.

Раньше Лето уже не раз обращал внимание на Россию — он не только приезжал на «Вечерний Ургант», но и записал видео под песню группы «Ленинград» с танцем в шапке-ушанке.