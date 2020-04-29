Дыра в сюжете «Звездных войн» поставила в тупик Марка Хэмилла

«Моя дочь спросила: «R2-D2 был на протяжении всей истории, и ему никогда не стирали память. Почему же в какой-то момент он просто не сказал Люку, что Дарт Вейдер — его отец?» — поделился музыкант Джон Родерик.

Эту публикацию увидел Марк Хэмилл. Он признался, что ему нечего ответить на резонный вопрос девочки. По сюжету фильма, небольшие механические роботы могут хранить большое количество информации. Поклонники киносаги предположили, что им могли стирать память за «кадром».